Crime News: മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം; ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ചേട്ടൻ അനിയനെ പെട്രോളൊഴിച്ചു തീകൊളുത്തി

കൊച്ചി: മദ്യപാനത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ചേട്ടൻ അനിയനെ പെട്രോളൊഴിച്ചു തീകൊളുത്തി. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് സഹോദരങ്ങളായ മാണിക്യനും മണികണ്ഠനുമാണ് തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടത്. ചോറ്റാനിക്കര അമ്പാടിമല ചേപ്പുറത്ത് വാടകവീട്ടിലാണ് ഇരുവരുടെയും താമസം. വീട്ടില്നിന്നു മദ്യപിച്ചശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഇരുവരും പൂരപ്പറമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ വാക്കുതർക്കത്തില് ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു
വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമാവുകയും അടിപിടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ മാണിക്യൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോളൊഴിച്ച് മണികണ്ഠനെ തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. 25 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ മണികണ്ഠനെ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാണിക്യനെതിരെ മണികണ്ഠന്റെ മൊഴിയെടുത്തശേഷമാകും കേസെടുക്കുക.
