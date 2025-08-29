Wayanad News: മാനന്തവാടിയിൽ വയോധിക സ്വയം വെട്ടി മരിച്ചു

വയനാട്: മാനന്തവാടിയിൽ വയോധിക സ്വയം വെട്ടി മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പയ്യമ്പള്ളിയിൽ പൂവ്വത്തിങ്കൽ മേരിയാണ് മരിച്ചത്. സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ യോടെയാണ്. ഭർത്താവ് ചാക്കോ പള്ളിയിൽ പോയി തിരികെ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ഇരു വാതിലുകളും പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വീട്ടിലെത്തിയ ചാക്കോ ഏറെ നേരം വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരണം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അയൽവാസികളെ വിളിച്ച് പിൻവാതിലിലൂടെ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് മേരി ഇടത് കൈയും, കാലും സ്വയം വെട്ടിമുറിച്ച നിലയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
രക്തം വാർന്നാണ് മേരി മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറെനാളായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മേരിയെന്നാണ് കുടുംബം പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ മാനന്തവാടി പോലീസ് തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയർന്ന ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളിൽ യുവതികളുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എടുത്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് യുവതികളാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതിയുമായി ഗംഗത്ത് വന്നത്.
ഒരു യുവതിയെ ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവില് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കൈകളില് യുവതികളുടെ പരാതികള് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് യുവതികളെ നേരിട്ട് കണ്ടാവും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ പരമാവധി തെളിവുകള് ശേഖരിക്കാന് ആണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. ആരോപണങ്ങളില് ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിനിടെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് രാഹുലിന്റെ അവധി അപേക്ഷ തനിക്ക് മുന്നില് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്പീക്കര് എഎന് ഷംസീര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
രാഹുലിനെ പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതായുള്ള അറിയിപ്പ് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസില് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഷംസീര് പറഞ്ഞു.
