Accident Death: ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ച് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പത്തനംതിട്ട: റോഡരികിൽ ബസ് കാത്തുനിൽക്കവെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ച് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. എഴുമറ്റൂർ ചുഴനയിൽ രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പൊടിയമ്മയെ (75) കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കാർ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ചുഴനയിൽ താമസിക്കുന്ന മകളുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം തിരികെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി ബസ് കാത്ത് നില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട് എത്തിയ കാര് പൊടിയമ്മയെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകട സമയത്ത് പൊടിയമ്മയ്ക്ക് അരികില് മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാര് വരുന്നത് കണ്ട് അവര് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ഒഴിഞ്ഞ് മാറുന്നതിനിടെ വീണ ഇവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
