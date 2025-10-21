English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitics: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോത്തൻകോട് സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:40 PM IST
  • 78 വയസായിരുന്നു പ്രായം.
  • ഈ മാസം 16 നായിരുന്നു വയോധികയ്ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്.
  • പിന്നീട് വീടിനടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു

Trending Photos

Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
2
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
7
Rajayoga
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരണം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോത്തൻകോട് സ്വദേശിയായ വയോധികയാണ് മരിച്ചത്. 78 വയസായിരുന്നു പ്രായം. ഈ മാസം 16 നായിരുന്നു വയോധികയ്ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് വീടിനടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വയോധികയുടെ പോത്തൻകോടുള്ള വീട്ടിലെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളുകളടക്കം ശേഖരിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. ഇതോടെ മരണനിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. അതേസമയം, രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പേരാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഈ മാസം ഇതുവരെ മാത്രം 41 പേർക്കാണ് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അഞ്ച് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.  എന്നാൽ, മിക്ക കേസുകളിലും അമീബിക് മസ്തിഷക ജ്വരം എങ്ങനെ പകർന്നെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈ വർഷം 28 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. ഈ മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 7 മരണങ്ങളാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Amoebic MeningoencephaliticsBrain Eating AmoebaAmoebic Meningoencephalitics death

Trending News