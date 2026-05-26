Eldhose Kunnappilly Acquitted: എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരാതിക്കാരി മൊഴിമാറ്റുകയും സാക്ഷികളും കൂറുമാറുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മുൻ എംഎൽഎയെ കോടതി വെറുതെവിട്ടത്.
കൊച്ചി: ബലാത്സംഗ കേസിൽ പെരുമ്പാവൂർ മുൻ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്ക് ആശ്വാസം. കേസിൽ എൽദോസിനെ വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തുവിട്ടു. പരാതിക്കാരി ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ 4 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി. എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പരാതിക്കാരി മൊഴി മാറ്റിയതോടെ മുൻ എംഎൽഎയെ കോടതി വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു. വിചാരണക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട് എത്തിയാണ് അതിജീവിത മൊഴിമാറ്റിയത്. തുടർന്ന് സാക്ഷികളും കൂറുമാറുകയായിരുന്നു.
2024ൽ മെയ് മാസത്തിൽ ആണ് തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര സെഷന്സ് കോടതിയില് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ബലാത്സംഗം, വധശ്രമം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു കുറ്റപത്രത്തിൽ ചുമത്തിയത്. പരാതിക്കാരിയെ ഒന്നിലധികം തവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കേസില് പ്രതികളാണ്. പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിനായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രത്തില് പറയുന്നത്.
സംഭവം നടന്നത് 2022ൽ...
2022 സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പേട്ട സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി. അന്ന് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി തന്നെ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. കോവളത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാറിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിലുണ്ട്. കൂടാതെ യുവതിയെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.