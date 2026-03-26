  • Election Commission: പ്രതിഭയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം; ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍, അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം

Election Commission: പ്രതിഭയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം; ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍, അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം

സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാനാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 26, 2026, 11:44 AM IST
  • അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.
  • എ ഇര്‍ഷാദാണ് യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധപരാമർശം നടത്തിയത്.

  1. U Pratibha-Irshad Controversy: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇര്‍ഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി; അം​ഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് യു പ്രതിഭ

Election Commission: പ്രതിഭയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം; ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍, അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം

ആലപ്പുഴ: കായംകുളം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു പ്രതിഭയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍. അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. എ ഇര്‍ഷാദാണ് യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധപരാമർശം നടത്തിയത്.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അം​ഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യു പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇര്‍ഷാദിനെതിരെ മുസ്‌ലിം ലീഗും യുഡിഎഫും നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇര്‍ഷാദിനെ നീക്കി. പകരം മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എച്ച് ബഷീര്‍ കുട്ടിയെ നിയമിച്ചു. അന്വേഷണ വിധേയമായി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായി മുസ്‌ലിം ലീഗും അറിയിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിലായിരുന്നു യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം കൺവീനറും ലീ​ഗ് നേതാവുമായിരുന്ന ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വാക്ചാചതുര്യം കൊണ്ടും ശരീര അഴക് കൊണ്ടും വീണ്ടും തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാണ് ഇർഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി പറഞ്ഞത്. പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

