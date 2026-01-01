Electric Bus Controversy: "ലാഭവിഹിതം നൽകണം, കരാർ പാലിക്കണം"; ഇലക്ട്രിക് ബസ് വിവാദത്തിൽ നിലപാടിലുറച്ച് വി.വി. രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: കോർപ്പറേഷനിലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് വിവാദത്തിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് മേയർ വിവി രാജേഷ്. ഒപ്പിട്ട കരാർ പാലിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. അതിന് കെഎസ്ആർടിസി തയ്യാറാകണം. കരാർ പ്രകാരം അർഹമായ ലാഭവിഹിതം കെഎസ്ആർടിസി കോർപ്പറേഷന് നൽകണം. വിഷയം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗതാഗത മന്ത്രിക്കും രേഖാമൂലം കത്ത് നൽകുമെന്നും വിവി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ത്രികക്ഷി കരാർ ഇല്ലെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തുടർനടപടികൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നും, ബസ് ഓടിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷന്റെ ജോലിയല്ലെന്നും മേയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റൂട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിലടക്കം കരാര് ലംഘനമുണ്ടെന്ന് വിവി രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരി 21ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയും കെഎസ്ആര്ടിസിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യമെന്നും പീക്ക് ടൈമിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ സിറ്റിയിൽ വേണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥയെന്നും എന്നാൽ അത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: Electric bus service controversy: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സര്വീസ് വിവാദം; ബസ് നിര്ത്തിയിടാൻ കോര്പ്പറേഷന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് മേയര് വിവി രാജേഷ്
ഇ-ബസുകൾ നഗരത്തിൽ മാത്രം ഓടിയാൽ മതിയെന്നും ഇ-ബസുകൾ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നും തിരുവനന്തപുരം മേയർ വിവി രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മേയർ വിവി രാജേഷിന് മറുപടിയുായി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും കോർപ്പറേഷൻ ബസുകൾ വാങ്ങിയത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ 500 കോടിയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷനിലെ കെഎസ്ആർടിസി വേറൊരു ജില്ലയിലും ഓടുന്നില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരം മേയർ 113 ബസുകളും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്നും സിഎംഡിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷന് വണ്ടികൾ കൊടുത്താൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേയർ തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മേയറിനെ ആരോ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നും ഡ്രൈവറും വർക് ഷോപ്പും കണ്ടക്ടറും എല്ലാം കെഎസ്ആർടിസിയുടെതാണ് എന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.