  Electric bus service controversy: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സര്‍വീസ് വിവാദം; ബസുകൾ എവിടെ ഓടണമെന്ന് മേയർ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

Electric bus service controversy: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സര്‍വീസ് വിവാദം; ബസുകൾ എവിടെ ഓടണമെന്ന് മേയർ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

Electric bus service controversy: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവ്വീസ് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:45 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം മേയറുടെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം അപക്വമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുവെന്നും മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവ്വീസ് വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ കോർപ്പറേഷൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ ഓടാവൂ എന്ന തിരുവനന്തപുരം മേയറുടെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം അപക്വമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഈ പദ്ധതിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മേയർ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണോ അതോ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും 500 കോടി രൂപ വീതമാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മുടക്കുന്നത് 135.7 കോടി രൂപയാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം തുക സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ, മേയർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഹാസ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ അനേകം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ 113 വാഹനങ്ങളെന്നും നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നവയിൽ 50 വാഹനങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

Electric bus service controversyMinister V SivankuttyThiruvananthapuram Mayor

