Palakkad Elephant Attack: പാലക്കാട് ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെ ആനയിടഞ്ഞു; പാപ്പാനെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു

പാലക്കാട്: കോങ്ങാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു. തളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് പാപ്പാൻ രാമൻ മരിച്ചത്. കൊല്ലങ്കോട് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. തടുക്കശ്ശേരി നാഗൻ കുളങ്ങര ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ ശീവേലിക്കിടെയാണ് ആനയിടഞ്ഞത്. തെക്കും ഭാഗം ദേശം എഴുന്നള്ളിച്ച ആനയാണിത്.
ശീവേലിക്കിടെ വിരണ്ടോടിയ ആന വീടുകളിലേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പാപ്പാൻ രാമൻ തളയ്ക്കാൻ നോക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിനിടെ പാപ്പാനെ ആന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാമനെ പത്തിരിപ്പാല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, എലിഫൻ്റ് സ്ക്വാഡും പാപ്പാൻമാരും ചേർന്ന് ആനയെ തളയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിവരികയാണ്.
