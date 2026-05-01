Elephant Attack: ആന വിരണ്ടോടി, ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു; സംഭവം അങ്കമാലി കിടങ്ങൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ

കൊച്ചി: എറണാകുളം അങ്കമാലി കിടങ്ങൂരിൽ ഇടഞ്ഞ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. ആനയെ തളയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ രണ്ടാം പാപ്പാൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യനാട് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന ആനയാണ് അക്രമാസക്തനായി ലോറി ഡ്രൈവറെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആനയുടെ കൊമ്പിനേറ്റ മുറിവിന്റെ ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി ഉടമയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിഷ്ണുവിനെ ആന ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ നൽകുന്ന വിവരം.
വിഷ്ണുവിനെ ആന ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ വിരണ്ടോടിയ ആന പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആന കുത്തിമറിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആനയെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
നിലവിൽ ആർആർടി സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനയെ മയക്കുവെടി വച്ച് തളയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
