Thrissur News: കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്നാമതും ആന ഇടഞ്ഞു; തളച്ച തെങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് ആന

Thrissur News: ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ മച്ചാട് ഗോപാലൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 5, 2026, 02:36 PM IST
  • പറമ്പിൽ തളച്ചിരുന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്.
  • വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ശേഷം ദേവസ്വത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്ഥലമായ മഹാത്മ ലൈബ്രറിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പറമ്പിലാണ് ആനയെ തളച്ചിരുന്നത്.
  • പറമ്പിലെ തെങ്ങിൽ തളച്ചിരുന്ന ആന തെങ്ങ് മറിച്ചിട്ടു.

തൃശൂർ: കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും ആന ഇടഞ്ഞു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മച്ചാട് ഗോപാലൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. പറമ്പിൽ തളച്ചിരുന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ശേഷം ദേവസ്വത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്ഥലമായ മഹാത്മ ലൈബ്രറിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പറമ്പിലാണ് ആനയെ തളച്ചിരുന്നത്. പറമ്പിലെ തെങ്ങിൽ തളച്ചിരുന്ന ആന തെങ്ങ് മറിച്ചിട്ടു. എലഫൻ്റ് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും പാപ്പാൻമാരും ചേർന്ന് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമ ഫലമായി ആനയെ തളയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ആനയെ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ആന ഇടയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച്ച വാഴ്‌വാടി കാശിനാഥൻ എന്ന ആന ഇടഞ്ഞ് പാപ്പാനെ ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം പാപ്പാനായ ശ്രീകുട്ടനെയാണ് ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. പരിക്കേറ്റ ഒന്നാം പാപ്പാൻ അമൽ ചികിത്സയിലാണ്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഗുരുവായൂർ ദേവദാസ് എന്ന ആന ഇടഞ്ഞ് പാപ്പാനെ ഓടിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ ആനയെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ തിരിച്ച് അയച്ചു. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് മച്ചാട് ഗോപാലന്‍ ആനയും ഇടഞ്ഞത്.

