കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരി രോഗമുക്തി നേടി. മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി ബുധനാഴ്ച ആശുപത്രി വിട്ടത്. ഈ കുട്ടി പൂര്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ രോഗം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് 10 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില് മൂന്ന് കുട്ടികളും മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ആറുപേരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ഒരാളുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക പരത്തിക്കൊണ്ട് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടര്ന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ നീന്തൽ കുളങ്ങള്ക്ക് കര്ശന സുരക്ഷാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യ നിയപ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാൽ കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ നീന്തൽ കുളങ്ങള്ക്കും ബാധകമാണ്.
