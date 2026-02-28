Iran Israel Conflict: 'അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും, കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണം'; യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി എംബസി

യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി എംബസി. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും, കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും, യുഎഇ അധികൃതരും എംബസിയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ച് അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി.
അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ദുബായിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്നും ആവശ്യാനുസരണം അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകുമെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ എംബസി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിനും, യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 800-46342, വാട്ട്സ്ആപ്പ്: +971543090571, ഇമെയിൽ: pbsk.dubai@mea.gov.in, ca.abudhabi@mea.gov.in.
