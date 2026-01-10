കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ) തയ്യാറാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുകയാണ്.
പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ഗോവർധൻ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വിറ്റതിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഒഴുകിയതെന്നും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ എ. പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇഡി ഉടൻ കോടതിയെ സമീപിക്കും. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.
പ്രതികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലത്തിനിടെ അസ്വാഭാവികമായ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചാണോ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചതെന്ന് ഇഡി ഉറപ്പുവരുത്തും.
ലോക്കൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലും അനധികൃത പണമിടപാടുകളിലുമാണ് ഇഡി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണം വേർതിരിക്കൽ നടന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
