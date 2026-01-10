English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Enforcement Directorate: സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വിറ്റതിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഒഴുകിയതെന്നും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:31 PM IST
  • പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞു
  • എ. പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇഡി ഉടൻ കോടതിയെ സമീപിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ) തയ്യാറാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ഗോവർധൻ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വിറ്റതിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം എവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഒഴുകിയതെന്നും ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം.

ALSO READ: തന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും പ്രതിയാക്കും

പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ എ. പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇഡി ഉടൻ കോടതിയെ സമീപിക്കും. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രതികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് വിവരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലത്തിനിടെ അസ്വാഭാവികമായ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചാണോ പുതിയ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചതെന്ന് ഇഡി ഉറപ്പുവരുത്തും.

ALSO READ: ആചാരലംഘനം അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല; രാജീവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ​ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ, പതിമൂന്നാം പ്രതി

ലോക്കൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലും അനധികൃത പണമിടപാടുകളിലുമാണ് ഇഡി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണം വേർതിരിക്കൽ നടന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

