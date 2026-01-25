English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Student Death: കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചു, വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ച് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ; എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

Student Death: കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചു, വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ച് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ; എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

Student Death Delhi: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസി സ്വദേശിയായ ഉദിത് സോണിയാണ് മരിച്ചത്.

Jan 25, 2026, 11:07 AM IST
  • പിതാവ് മകനെ ഫോണിലൂടെ രൂക്ഷമായി ശാസിക്കുകയും പഠനം നിർത്തിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു
  • ഇതിലുണ്ടായ മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം

Student Death: കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചു, വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ച് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ; എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

ന്യൂഡൽഹി: കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ച വിവരം ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ വീട്ടിലറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കി എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി. ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ആണ് സംഭവം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസി സ്വദേശിയായ ഇരുപതുകാരൻ ഉദിത് സോണിയാണ് മരിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയിൽനിന്ന് ചാടിയ ഉദിത്തിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഉദിത്തിനെ ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ തടയുകയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വീഡിയോ കണ്ട പിതാവ് മകനെ ഫോണിലൂടെ രൂക്ഷമായി ശാസിക്കുകയും പഠനം നിർത്തിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലുണ്ടായ മനോവിഷമമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ബി.ടെക് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ് ഉദിത്. സംഭവത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ച് സഹപാഠികൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് രംഗം ശാന്തമാക്കുകയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

