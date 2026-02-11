Murder Case: എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി. വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിഷേധിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തൃശ്ശൂർ ചിയ്യാരം സ്വദേശിനി നീതുവിനെയാണ് കുത്തിയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
കേസിൽ പ്രതി വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി നിതീഷിന്റെ ശിക്ഷയാണ് കോടതി ശരിവെച്ചത്. തൃശ്ശൂർ സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ച ജീവപര്യന്തം തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അടക്കമുള്ള ശിക്ഷ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ നിതീഷ് അപ്പീലിന് പോയിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് എകെ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ അപ്പീൽ തളളി ശിക്ഷാവിധി ശരിവച്ചത്.
2019 ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. 21കാരിയായ നീതു താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ ശൗചാലയത്തിൽ പുലർച്ചെ ഒളിച്ച് കയറിയ പ്രതി നീതുവിനെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയ ശേഷം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു. നീതു വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് കോടതിയും നിരീക്ഷിച്ചു. ഐടി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന പ്രതിയാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്നത് തെളിവുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
