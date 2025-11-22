SIR: എന്യുമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭാഷ തടസ്സമല്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഡോ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ പുറത്തുവിട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കും ഒഴിവാക്കലുകൾക്കും അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 99.5 ശതമാനം എന്യുമറേഷൻ ഫോമും വിതരണം ചെയ്തതിട്ടുണ്ട്.
ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭാഷ തടസ്സമല്ലെന്നും, 'ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്നൽകിയ ഫോമുകൾ പോലും പലയിടത്തും മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്'എന്ന് ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. പ്രവായി വോട്ടർമാർക്കായി നോർക്കയുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ബിഎൽഒമാർ ഫീൽഡിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിഎൽഒമാരെ സഹായിക്കാനായി കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്നുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
