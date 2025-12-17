English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • EP Jayarajan: 'പിണറായിയിൽ പൊട്ടിയത് ബോംബല്ല'; ക്രിസ്മസ് പടക്കമാണെന്ന് ഇപി ജയരാജൻ

EP Jayarajan: 'പിണറായിയിൽ പൊട്ടിയത് ബോംബല്ല'; ക്രിസ്മസ് പടക്കമാണെന്ന് ഇപി ജയരാജൻ

EP Jayarajan: പിണറായി വെണ്ടുട്ടായിയിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റെ കൈപ്പത്തി തകർന്ന സംഭവത്തിലാണ് ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:10 PM IST
  • നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓലപ്പടക്കങ്ങളും കെട്ടുപടക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്
  • ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കത്തിന്റെ കെട്ട് അൽപ്പം മുറുകിപോയാൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാകാമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
  • അനുഭവസ്ഥരല്ലെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെയുണ്ടായ അപകടമാണ് പിണറായിയിലേതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു

Trending Photos

Mars Transit: 2026ല്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗ്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Mars Transit 2026
Mars Transit: 2026ല്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗ്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പ്രവൃത്തികളിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം
8
Shukra Gochar
Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം
EP Jayarajan: 'പിണറായിയിൽ പൊട്ടിയത് ബോംബല്ല'; ക്രിസ്മസ് പടക്കമാണെന്ന് ഇപി ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ: പിണറായിയിൽ പൊട്ടിയത് ബോംബല്ലെന്നും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച പടക്കമാണെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇപി ജയരാജൻ. പിണറായി വെണ്ടുട്ടായിയിൽ സ്ഫോടനത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റെ കൈപ്പത്തി തകർന്ന സംഭവത്തിലാണ് ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം. നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓലപ്പടക്കങ്ങളും കെട്ടുപടക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നും ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പടക്കത്തിന്റെ കെട്ട് അൽപ്പം മുറുകിപോയാൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാകാമെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അനുഭവസ്ഥരല്ലെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെയുണ്ടായ അപകടമാണ് പിണറായിയിലേതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. അതിനെ ബോംബ് സ്ഫോടനമായും അക്രമത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പായും വ്യാഖ്യാനിച്ച് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കർക്കരുതെന്നും കണ്ണൂരിലെ ഇന്നത്തെ സമാധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ സംഘർഷമുണ്ടാകുമെന്നും താരതമ്യേന സംഘർഷം കുറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. 

ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായെന്നും സംഘർഷമുണ്ടാകാനുള്ള പ്രേരണ ആരും നൽകരുതെന്നും കണ്ണൂരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ കണ്ണൂർ വിരുദ്ധ പ്രചാരണ വേല നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണെന്നും എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിന്റെ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം കാറിൽ വന്നത് കൊണ്ട് വോട്ടു വരുമെന്നോ പോകുമെന്നോ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലെന്നും ഇപി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

EP JayarajanCM Pinarayi VijayanPinarayi bomb blastBomb Blast in Kannur

Trending News