  • Malayalam News
  • Kerala
  • Ernakulam - Bengaluru Vande Bharat: കേരളത്തിന്റെ മൂന്നാം വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്തു; സ്റ്റോപ്പുകൾ, സമയക്രമം, നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

Ernakulam - Bengaluru Vande Bharat: കേരളത്തിന്റെ മൂന്നാം വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്തു; സ്റ്റോപ്പുകൾ, സമയക്രമം, നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ എറണാകുളം - ബെം​ഗളൂരു വന്ദേഭാരതിൻറെ സാധാരണ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:01 PM IST
  • എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് ബെംഗളൂരു സിറ്റിയിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 5.10ന് പുറപ്പെടുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും.

Ernakulam - Bengaluru Vande Bharat: കേരളത്തിന്റെ മൂന്നാം വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്തു; സ്റ്റോപ്പുകൾ, സമയക്രമം, നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

ന്യൂഡൽഹി/കൊച്ചി: എറണാകുളം - ബെം​ഗളൂരു വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചത്. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച മൂന്നാമത്തെ വന്ദേഭാരത് ആണിത്. ട്രയൽ റൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായിരുന്നു. എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേക വേദി സജ്ജമാക്കി‌യിരുന്നു. 8.45ഓടെയാണ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫ് നടന്നത്. എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വന്ദേഭാരത് വൈകിട്ട്  ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും. 

അതേസമയം വാരാണസിയിൽ 4 പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ബനാറസ് - ഖജുരാഹൊ, ലക്നൌ-, ഫിറോസ്പൂർ - ഡൽഹി ട്രെയിനുകൾ ആണ് മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. 

എറണാകുളം - ബെം​ഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 11 സ്റ്റോപ്പുകളാണുള്ളത്. എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, ഷൊര്‍ണൂര്‍, പാലക്കാട്, പൊദന്നൂര്‍, കോയമ്പത്തൂര്‍, തിരുപ്പൂര്‍, ഈറോഡ്, സേലം, ജോലാര്‍പേട്ടൈ, കൃഷ്ണരാജപുരം, കെഎസ്ആര്‍ ബെംഗളൂരു എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്‌റ്റോപ്പുകള്‍. 9 മണിക്കൂർ ആണ് യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം. 608 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ 9 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പിന്നിടുന്നത്.

Also Read: Visa Restriction: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ വിസ ഇല്ല; പുതിയ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് ബെംഗളൂരു സിറ്റിയിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 5.10ന് പുറപ്പെടുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും. 

ഫ്ലാ​ഗ് ഓഫിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം –ബെംഗളുരു വന്ദേഭാരതിന്റെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ വന്ദേഭാരതിന്റെ സാധാരണ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും. 

നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

എറണാകുളം - ബെം​ഗളൂരു 
ചെയർകാർ - 1615
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2980

തൃശൂർ - ബെം​ഗളൂരു
ചെയർകാർ - 1505
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2770

പാലക്കാട് - ബെം​ഗളൂരു
ചെയർകാർ - 1360
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2470

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

