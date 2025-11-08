ന്യൂഡൽഹി/കൊച്ചി: എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചത്. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച മൂന്നാമത്തെ വന്ദേഭാരത് ആണിത്. ട്രയൽ റൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായിരുന്നു. എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേക വേദി സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. 8.45ഓടെയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടന്നത്. എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വന്ദേഭാരത് വൈകിട്ട് ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചേരും.
അതേസമയം വാരാണസിയിൽ 4 പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ബനാറസ് - ഖജുരാഹൊ, ലക്നൌ-, ഫിറോസ്പൂർ - ഡൽഹി ട്രെയിനുകൾ ആണ് മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്.
എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 11 സ്റ്റോപ്പുകളാണുള്ളത്. എറണാകുളം, തൃശൂര്, ഷൊര്ണൂര്, പാലക്കാട്, പൊദന്നൂര്, കോയമ്പത്തൂര്, തിരുപ്പൂര്, ഈറോഡ്, സേലം, ജോലാര്പേട്ടൈ, കൃഷ്ണരാജപുരം, കെഎസ്ആര് ബെംഗളൂരു എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പുകള്. 9 മണിക്കൂർ ആണ് യാത്രയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം. 608 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ 9 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പിന്നിടുന്നത്.
എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.20ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് ബെംഗളൂരു സിറ്റിയിലെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 5.10ന് പുറപ്പെടുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.50ന് എറണാകുളത്ത് എത്തും.
ഫ്ലാഗ് ഓഫിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം –ബെംഗളുരു വന്ദേഭാരതിന്റെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ വന്ദേഭാരതിന്റെ സാധാരണ സര്വീസ് ആരംഭിക്കും.
നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...
എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു
ചെയർകാർ - 1615
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2980
തൃശൂർ - ബെംഗളൂരു
ചെയർകാർ - 1505
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2770
പാലക്കാട് - ബെംഗളൂരു
ചെയർകാർ - 1360
എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർ - 2470
