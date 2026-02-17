Antony Raju Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ശിക്ഷ റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി, ആന്റണി രാജുവിന്റെ അയോഗ്യത തുടരും

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് തിരിച്ചടി. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി. നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആന്റണി രാജു കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൽ ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും തടവും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു.
അതേസമയം ഹര്ജിയിൽ വാദം തുടരും. എന്നാൽ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ആന്റണി രാജുവിന്റെ തടവും പിഴയും തൽക്കാലത്തേക്ക് കോടതി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി മരവിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അയോഗ്യത തുടരും.
തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ 3 വര്ഷം തടവശിക്ഷയും പതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു.
