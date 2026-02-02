Antony Raju: ആന്റണി രാജുവിന് ആശ്വാസം; തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷാ നടപടികൾ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി താത്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്റണി രാജു നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്.
തന്റെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാതെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും, കേസിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് തടഞ്ഞുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ നിലനിൽക്കും.
ശിക്ഷാ വിധിക്ക് മരവിപ്പ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലുള്ള അയോഗ്യതയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. കേസിൽ അന്തിമ വിധി വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ. മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ആന്റണി രാജുവിന് വിധിച്ചിരുന്നത്.
1990 ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനായ ആൻഡ്രൂ സാൽവത്തോർ പിടിയിലായതോടെയാണ് ഈ വിവാദ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. വലിയതുറ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ ജില്ലാ കോടതി പ്രതിക്ക് പത്തു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ 1992-ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാൾ കുറ്റവിമുക്തനായി. ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങിയ സാൽവത്തോർ അവിടെ മറ്റൊരു കൊലക്കേസിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജയിലിലായി.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ജയിലിൽ വെച്ച് സഹതടവുകാരനോട് സാൽവത്തോർ നടത്തിയ നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ജില്ലാ കോടതിയിൽ തൊണ്ടിമുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിൽ, തന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആന്റണി രാജുവും കോടതി ക്ലാർക്ക് ജോസും ചേർന്ന് തിരിമറി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ.
തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം വലുപ്പം കുറച്ച് പാകമാകാത്ത വിധത്തിലാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചത്. സഹതടവുകാരൻ ഈ വിവരം ഓസ്ട്രേലിയൻ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും, തുടർന്ന് ഇന്റർപോൾ വഴി കേരള പോലീസിന് ഈ വിവരം കൈമാറുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കേസ് വീണ്ടും സജീവമായത്.
