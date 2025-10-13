Kannan Gopinathan joins Congress:'അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്'മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിൽ നിന്നാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 03:19 PM IST
ഡൽഹി: മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിൽ നിന്നാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കോൺഗ്രസാണ് നല്ലത് എന്ന് കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 
2019 ൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ്റെ രാജി.  നോട്ട് നിരോധനം അടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കാൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. 

