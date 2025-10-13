Kannan Gopinathan joins Congress:'അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്'മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക്

ഡൽഹി: മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിൽ നിന്നാണ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കോൺഗ്രസാണ് നല്ലത് എന്ന് കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2019 ൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ്റെ രാജി. നോട്ട് നിരോധനം അടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കാൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു.
