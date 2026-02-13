Exam Negligence: എസ്.ഡി കോളേജിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ വൻ വീഴ്ച; ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകി, പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞു, വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ എസ്.ഡി കോളേജിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. നാലുവർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതേത്തുടർന്ന് കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെഗുലർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറും റെഗുലർ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സപ്ലിമെന്ററിയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുമാണ് അധ്യാപകർ നൽകിയത്. പരീക്ഷാ കോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ വിതരണം ചെയ്തത്. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അയച്ചപ്പോഴാണ് കോഡ് മാറിയ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ചോദ്യ പേപ്പർ കോഡിലെ അപാകതയാണ് സർവകലാശാല ഫലം തടയാൻ കാരണം. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.
ഡിസംബർ അവസാനവും ജനുവരി ആദ്യവാരവുമായി നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഫലം സർവകലാശാല തടഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ഫെബ്രുവരി നാല് മുതൽ വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചോദ്യപേപ്പര് കോഡ് മാറിയ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം മാത്രം വന്നിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. റെഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലമാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചത്. കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ എസ്.എഫ്.ഐ ക്യാമ്പസിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി. അതേസമയം പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും ചോദ്യപേപ്പർ മാറി നൽകിയതായും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വി.ആർ. പ്രഭാകരൻ നായർ സമ്മതിച്ചു.
