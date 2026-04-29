Exit Poll 2026: തുടർഭരണമില്ല? യുഡിഎഫിന് വിജയം പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ‌ ഫലങ്ങൾ

Kerala Exit Poll 2026: കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വരുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:53 PM IST
  • ജെവിസി-ടൈംസ് നൗ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം യുഡിഎഫിനാണ് വിജയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്
  • സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിൽ യുഡിഎഫിനാണ് കേരളത്തിൽ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നത്

Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
തിരുവനന്തപുരം: സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ, സിവോട്ടർ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, ഇപ്സോസ്, ജൻ കി ബാത്ത്, ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ, മാട്രിസ്, സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18,  തുടങ്ങിയ എജൻസികൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വരുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ജെവിസി ടൈംസ് നൗ: ജെവിസി-ടൈംസ് നൗ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം യുഡിഎഫിനാണ് വിജയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് 72-84 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൽഡിഎഫ് 52-61 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൻഡിഎ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും ജെവിസി-ടൈംസ് നൗ പ്രവചിക്കുന്നു.

സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ: സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം- യുഡിഎഫ് 63–74. എൽഡിഎഫ് 58–70. എൻഡിഎ 2–5. സീനിയ എഐ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിൽ യുഡിഎഫിനാണ് കേരളത്തിൽ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നത്.

ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ: ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, യുഡിഎഫിന് 72-80 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും. എൽഡിഎഫിന് 60-65 സീറ്റുകളും എൻഡിഎക്ക് 3-7 സീറ്റുകളും ലഭിക്കും.

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ: ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം, എൽഡിഎഫ് 49-62 സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് 78-90 സീറ്റുകളും എൻഡിഎ 0-3 സീറ്റുകളും നേടുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

മാട്രിസ്: മാട്രിസ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. 70 മുതൽ 75 വരെ സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടുമെന്ന് മാട്രിസ് പ്രവചിക്കുന്നു. എൽഡിഎഫ് 60-65 സീറ്റുകളും എൻഡിഎ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ സീറ്റുകളും നേടുമെന്ന് മാട്രിസ് പ്രവചനം.

പി മാർക്ക്: പി മാർക്ക് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണ്. യുഡിഎഫ് 71-79 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൽഡിഎഫ് 62-69 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൻഡിഎ 1-4 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും പി മാർക്ക് പ്രവചിക്കുന്നു.

സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18: സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18 എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലം. യുഡിഎഫ് 70-80 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൽഡിഎഫ് 58-68 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും എൻഡിഎ 0-4 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18 പ്രവചിക്കുന്നു.

പീപ്പിൾസ് പൾസ്: കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി പീപ്പിൾസ് പൾസ് സർവേ ഫലം. എൽഡിഎഫ് 55 മുതൽ 65 വരെ സീറ്റ് നേടുമെന്നും യുഡിഎഫ് 75 മുതൽ 85 വരെ സീറ്റ് നേടുമെന്നും എൻഡിഎ 0-3 സീറ്റ് നേടുമെന്നും പീപ്പിൾസ് പൾസ് പ്രവചിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മിക്ക എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ന്യൂസ് 24- ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ, ഇന്ത്യ ടുഡേ-ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എന്നിവ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

