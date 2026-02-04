English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Palakkad News: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിറങ്ങി സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സംഭവം പാലക്കാട്

Palakkad News: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിറങ്ങി സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സംഭവം പാലക്കാട്

Palakkad News: തൃക്കങ്ങോട് വിവേകാനന്ദ - ചാത്തൻ പറമ്പ് റോഡിൽ രാവിലെ 9.30-ഓടെയാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:32 PM IST
  • മനിശ്ശേരി എയുപി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുവിൽ കയറി ഇറങ്ങിയത്.
  • പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചക്രം നിൽക്കുന്ന ഭാഗം തകർന്നുപോയി.
  • അപകടത്തില്‍ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുറ‍ഞ്ഞോ കൂടിയോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Kerala BT-39 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്?
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-39 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്?
Kerala Lottery Result Today (03.02.2026): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today (03.02.2026): ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lakshmi Narayana Raja Yoga: ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്നാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും
6
Lakshmi Narayana Raja Yoga
Lakshmi Narayana Raja Yoga: ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്നാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും
Palakkad News: സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിറങ്ങി സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സംഭവം പാലക്കാട്

പാലക്കാട്: ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിറങ്ങി സ്‌ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോടാണ് സംഭവം. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുവിൽ കയറി ഇറങ്ങിയത്. തൃക്കങ്ങോട് വിവേകാനന്ദ - ചാത്തൻ പറമ്പ് റോഡിൽ രാവിലെ 9.30-ഓടെയാണ് സംഭവം. മനിശ്ശേരി എയുപി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുവിൽ കയറി ഇറങ്ങിയത്. പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചക്രം നിൽക്കുന്ന ഭാഗം തകർന്നുപോയി.

Add Zee News as a Preferred Source

അപകടത്തില്‍ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്കൂളിന് വെറും ഇരുനൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ വെച്ചാണ് സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചത്. മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ ഓട്ടോയുടെ ടയർ കയറി. തുടർന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആദ്യം വ്യക്തമായില്ലെന്നും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പന്നിപ്പടക്കമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Palakkad NewsExplosionottappalam

Trending News