Google Map: ഗൂഗിൾമാപ്പ് ചതിച്ചു; ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ കുടുംബം ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:26 PM IST
ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് നോക്കി കാറില്‍ ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനിറങ്ങിയ കുടുംബം തോട്ടിലെ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി. തിരുവോണദിനത്തില്‍ രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനിറങ്ങിയ കുടുംബം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒറ്റപ്പെട്ട തോട്ടത്തില്‍ കുടുങ്ങി. പാലക്കാട് കോട്ടായിയില്‍നിന്നും തിരുവില്വാമല പൂതനക്കര ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു ഇവർ. എന്നാൽ, തിരുവില്വാമലയിലെ ഒരു പൈനാപ്പിള്‍ തോട്ടത്തില്‍ ചെളിയില്‍ കുടുങ്ങി.

ഉടൻതന്നെ ഇവര്‍ പഴയന്നൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചു. ലോക്കേഷനും അയച്ചു കൊടുത്തു. പഴയന്നൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സീനിയര്‍ സിവില്‍ പോലിസ് ഓഫീസര്‍ ശിവകുമാറും സിപിഒ മുഹമ്മദ് ഷാനും ഇവര്‍ നല്‍കിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലൊക്കേഷന്‍ പ്രകാരം സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവില്‍ കാര്‍ കുടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ പാറകളും മരങ്ങളും അടയാളം നല്‍കിയതോടെ പോലീസ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി.

രണ്ട് സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുമാണ് വഴി തെറ്റിയ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാര്‍ തോട്ടത്തിലെ വഴിയിലെ ചാലില്‍ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പോലീസിനും വാഹനം ഉയര്‍ത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശവാസികളെ സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു വരുത്തി. അവരുടെ വാഹനത്തില്‍ കയര്‍ കെട്ടിവലിച്ച് ചെളിയില്‍ താഴ്ന്ന വാഹനം പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബം പോലീസിനും യുവാക്കള്‍ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് ക്ഷേത്രദര്‍ശനവും നടത്തിയാണ് മടങ്ങിയത്.

