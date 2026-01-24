English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Vijesh KV Passed Away: പ്രമുഖ നാടക കലാകാരൻ വിജേഷ് കെ വി അന്തരിച്ചു

Vijesh KV Passed Away: പ്രമുഖ നാടക കലാകാരൻ വിജേഷ് കെ വി അന്തരിച്ചു

അദ്ദേഹം സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ പഠന ശേഷമാണ് നാടക മേഖലയില്‍ സജീവമാകുന്നത്. 

Jan 24, 2026, 09:19 AM IST
  • എറണാകുളത്തെ തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജില്‍ നാടക പരിശീലനത്തിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു

Vijesh KV Passed Away: പ്രമുഖ നാടക കലാകാരൻ വിജേഷ് കെ വി അന്തരിച്ചു

എറണാകുളം: പ്രമുഖ നാടക കലാകാരൻ വിജേഷ് കെ വി അന്തരിച്ചു. 49 വയസായിരുന്നു. എറണാകുളത്തെ തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജില്‍ നാടക പരിശീലനത്തിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് ഗ്രീൻ അലർട്ട്

ഉടന്‍തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നാടക രചയിതാവ്, സംവിധായകന്‍, അഭിനയ പരിശീലകന്‍ എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരനാണ് വിജേഷ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ്. 

'നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടല്ലപ്പാ.. , പെരുത്ത ഭൂമീന്റെ ഉള്ളിന്റുള്ളില് ഒരു ചെറിയ ഭൂമീണ്ട്' തുടങ്ങി മലയാളികള്‍ ഏറ്റുപാടിയ നിരവധി നാടക ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് വിജേഷ്‌ കെവി. അദ്ദേഹം സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ പഠന ശേഷമാണ് നാടക മേഖലയില്‍ സജീവമാകുന്നത്. വിവാഹ ശേഷം ഭാര്യയും നടിയും നാടക പ്രവർത്തകയുമായ കബനിയുമായി ചേർന്ന് രൂപം നല്‍കിയ 'തിയ്യറ്റര്‍ ബീറ്റ്സ്' എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് നാടക പരിശീലനവുമായി നിറഞ്ഞ് നിന്നു. 

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

നിരവധി സിനിമകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭിനയ പരിശീലന കളരികളുടെ നേതൃത്വവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു. മങ്കിപ്പെൻ, മാൽഗുഡി ഡെയ്സ്,മൈ ഗോഡ്, മൈഗ്രേറ്റ് ഫാദർ, ഗോൾഡ് കോയിൻ, പുള്ളിമാന്‍ ആമി, ക്ലിന്റ് തുടങ്ങിയ അനേകം ചിത്രങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അവിര റബേക്കയുടെ തകരച്ചെണ്ട എന്ന ചിത്രത്തില്‍ പാട്ടെഴുതിയാണ് ആദ്യമായി വിജേഷ് സിനിമ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

