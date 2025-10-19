English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Accident News: ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അച്ഛനും മകളും വീണു; സംഭവം അങ്കമാലിയിൽ

Accident News: ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അച്ഛനും മകളും വീണു; സംഭവം അങ്കമാലിയിൽ

എറണാകുളം ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും വീണത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 19, 2025, 09:59 AM IST
  • കയറല്ലേ, കയറല്ലേ എന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
  • എന്നാൽ ഇരുവരും ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Lod Kubera
Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Accident News: ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അച്ഛനും മകളും വീണു; സംഭവം അങ്കമാലിയിൽ

കൊച്ചി: അങ്കമാലിയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്ക്. ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നതിനിടെ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. എറണാകുളം ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. കയറല്ലേ, കയറല്ലേ എന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുവരും ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അവധി ദിവസങ്ങളായതിനാൽ ട്രെയിനിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും അപകടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പരിക്കുകൾ ​ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Accident newsTrainAngamalyഅപകടംഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അപകടം

Trending News