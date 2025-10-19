Accident News: ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ അച്ഛനും മകളും വീണു; സംഭവം അങ്കമാലിയിൽ

കൊച്ചി: അങ്കമാലിയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്ക്. ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നതിനിടെ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. എറണാകുളം ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. കയറല്ലേ, കയറല്ലേ എന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നില്ക്കുന്നവര് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുവരും ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്.
അവധി ദിവസങ്ങളായതിനാൽ ട്രെയിനിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും അപകടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.