  • Father And Daughter Found Dead: കൊച്ചിയിൽ അച്ഛനും ആറ് വയസുകാരി മകളും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Kochi News: കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 05:29 PM IST
  • കുട്ടിയുടെ അമ്മ സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം
  • വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അമ്മയാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

കൊച്ചി: എറണാകുളം എളമക്കരയിൽ അച്ഛനും ആറ് വയസുകാരി മകളും മരിച്ച നിലയിൽ. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി പവിശങ്കർ, മകൾ വാസുകി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടിനുള്ളിലാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മകളെ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

കുട്ടിയുടെ അമ്മ സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അമ്മയാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പുരോ​ഗമിക്കുന്നു. പവിശങ്കറിന്റെ ഭാര്യയെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

