Kollam Road Accident: കൊല്ലത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ അച്ഛനും രണ്ട് മക്കൾക്കും ദാരുണാന്ത്യം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

തേവലക്കര സ്വദേശികളായ പ്രിൻസ് തോമസും മക്കളുമാണ് കൊല്ലത്തെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:38 AM IST
  • രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ചേർത്തലയിലേക്ക് പോയ ബസാണ് ഥാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

കൊല്ലം: ഓച്ചിറ വലിയകുളങ്ങരയിൽ ഥാറും കെഎസ്ആർടിസിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം. രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. തേവലക്കര സ്വദേശികളായ പ്രിൻസ് തോമസും രണ്ട് മക്കളുമാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഥാർ പൂർണമായും തകർന്നു. രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ചേർത്തലയിലേക്ക് പോയ ബസാണ് ഥാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 

തേവലക്കര സ്വദേശി പ്രിൻസ് തോമസും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ഥാർ ജീപ്പാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പ്രിൻസിന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരനെ വിമാനത്താവളത്തിലാക്കി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ജീപ്പിൽ 5 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രിൻസിന്‍റെ ഭാര്യയ്ക്കും മറ്റൊരു മകൾ ഐശ്വര്യയ്ക്കും അപകടത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ ചികിത്സയിലാണ്. 

