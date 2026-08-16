/Kasargode News: കാസർകോട് അച്ഛനെയും മകളെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കാസർകോട്: ചെമ്മനാട് കോളിയടുക്കത്ത് അച്ഛനെയും മകളെയും വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മീപ്പുഗിരി സ്വദേശി ഗണേശൻ, മകൾ വൈഷ്ണവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീടിനുള്ളിലെ ഒരേ ഹുക്കിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണ് ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഇന്നലെ രാത്രി വീടിനുള്ളിലെ കിടപ്പുമുറിയിലാണ് അച്ഛനെയും മകളെയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മകളാണ് ആദ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. മകളെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ പിതാവ് ഗണേശൻ നാട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെ ഗണേശനും അതേമുറിയിൽ തന്നെ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മേല്പറമ്പ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മരണകാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
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