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Kasargode News: കാസർകോട് അച്ഛനെയും മകളെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിലാണ് അച്ഛനെയും മകളെയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:45 PM IST
Kasargode News: കാസർകോട് അച്ഛനെയും മകളെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
Image Credit: Suicide | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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