CM Pinarayi Vijayan: 'എഫ്സിആർഎ പിൻവലിക്കണം, ഈ നിയമത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ട്'; മുഖ്യമന്ത്രി

കണ്ണൂർ: എഫ്സിആർഎ പിൻവലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഈ നിയമത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളം ശക്തമായി നിലപാടെടുത്തുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നീ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറയാൻ നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് വന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ എഫ്സിആർഎ എത്ര ധൃതിപെട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യൻ പറഞ്ഞു.
ഒരു സ്ഥാപനം കണക്ക് കൊടുക്കാൻ വൈകിയാൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തെ മറ്റൊരു കണ്ണിൽ കാണുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യം നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസാണെന്നും അന്ന് ആർഎസ്എസിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തെ ബിജെപി തീവ്രമാക്കി കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൗരത്വ ബിൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എൽഡിഎഫ് പാലിച്ചുവെന്നും നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് നടപ്പാക്കിയെന്നും എന്തെ കോൺഗ്രസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പറയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
