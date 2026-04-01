കൊച്ചി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ ഫെഫ്കയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തുമെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സമാനമായ കേസുകളിൽ ഫെഫ്ക സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തന്നെ ഈ കേസിലും സ്വീകരിക്കുക എന്നും ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫെഫ്ക മെമ്പറെ കേസിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതുവരെ മാറ്റിനിർത്തുക എന്നതാണ് ഫെഫ്കയുടെ പൊതു നടപടിക്രമമെന്നും അത് എല്ലാർക്കും ബാധകമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിമാൻഡിലായ രഞ്ജിത്തിനെ എറണാകുളം സബ് ജയിലിലേക്കായിരിക്കും മാറ്റുക.
പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റു ചെയ്ത രഞ്ജിത്തിനെ രാത്രിയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.
അറസ്റ്റു നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ആരോഗ്യ പ്രശനം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രഞ്ജിത്തിനെ എറണാകുളം ജെറാൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ഉടൻതന്നെ കൊച്ചി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സിനിമാ സെറ്റിൽ വച്ച് തനിക്ക് നേരെ രഞ്ജിത്ത് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. യുവനടിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്.
