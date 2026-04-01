Ranjith: രഞ്ജിത്തിനെ ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തും; നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് ഡയറക്ട്ടേഴ്‌സ് യൂണിയനിൽ നിന്നും റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിൽ നിന്നും രഞ്ജിത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് ഫെഫ്ക.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 1, 2026, 02:27 PM IST
  • ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ ഫെഫ്കയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തുമെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
  • സമാനമായ കേസുകളിൽ ഫെഫ്ക സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തന്നെ ഈ കേസിലും സ്വീകരിക്കുക

കൊച്ചി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ ഫെഫ്കയിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തുമെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.  സമാനമായ കേസുകളിൽ ഫെഫ്ക സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തന്നെ ഈ കേസിലും സ്വീകരിക്കുക എന്നും ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫെഫ്ക മെമ്പറെ കേസിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതുവരെ മാറ്റിനിർത്തുക എന്നതാണ് ഫെഫ്കയുടെ പൊതു നടപടിക്രമമെന്നും അത് എല്ലാർക്കും ബാധകമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.  

ഇതിനിടയിൽ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിമാൻഡിലായ രഞ്ജിത്തിനെ എറണാകുളം സബ് ജയിലിലേക്കായിരിക്കും മാറ്റുക.

പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രഞ്ജിത്തിനെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റു ചെയ്ത രഞ്ജിത്തിനെ രാത്രിയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.  

അറസ്റ്റു നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ ആരോഗ്യ പ്രശനം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രഞ്ജിത്തിനെ എറണാകുളം ജെറാൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ഉടൻതന്നെ കൊച്ചി മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സിനിമാ സെറ്റിൽ വച്ച് തനിക്ക് നേരെ രഞ്ജിത്ത് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.  യുവനടിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

