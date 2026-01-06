English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Alappuzha News: പോക്സോ പ്രതിയുടെ പല്ലടിച്ച് കൊഴിച്ച് സഹതടവുകാരൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിൽ

Alappuzha News: പോക്സോ പ്രതിയുടെ പല്ലടിച്ച് കൊഴിച്ച് സഹതടവുകാരൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിൽ

Alappuzha News: തനിക്കും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദനം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 6, 2026, 04:33 PM IST
  • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ 85 കാരനായ തങ്കപ്പൻ എന്നയാള്‍ക്കാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്.
  • മോഷണക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലുള്ള സഹതടവുകാരനായ ആളാണ് തങ്കപ്പനെ മർദ്ദിച്ചത്.

Trending Photos

Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
5
Panchagrahi Yoga 2026
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
6
Pension Rules Change
Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
7
Prawns Biriyani
Prawns Biriyani Receipe: ചെമ്മീന്‍ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇത്ര എളുപ്പമോ? ഞൊടിയിടയില്‍ വീട്ടില്‍ തയാറാക്കാം
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
5
Lottery Result
Samrudhi SM 36 Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം
Alappuzha News: പോക്സോ പ്രതിയുടെ പല്ലടിച്ച് കൊഴിച്ച് സഹതടവുകാരൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിൽ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിൽ പോക്സോ പ്രതിയുടെ പല്ലടിച്ച് കൊഴിച്ച് സഹതടവുകാരൻ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ 85 കാരനായ തങ്കപ്പൻ എന്നയാള്‍ക്കാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്. മോഷണക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലുള്ള സഹതടവുകാരനായ ആളാണ് തങ്കപ്പനെ മർദ്ദിച്ചത്. തനിക്കും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസില്‍ തങ്കപ്പൻ ജയിലിലെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സഹതടവുകാരന് തങ്കപ്പൻ ഏത് കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. തങ്കപ്പൻ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മർദനം. അടിയേറ്റ് തങ്കപ്പന്‍റെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സയും നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവത്തിൽ തങ്കപ്പനെ മർദ്ദിച്ച സഹതടവുകാരനെതിരെ ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Alappuzha newsPOCSO caseAlappuzha District Jail

Trending News