Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കിട്ടിയപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നി; പ്രായശ്ചിത്തമായി 10 ലക്ഷം അന്നദാനം നൽകി; ഗോവർധൻ മൊഴി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പല തവണയായി 1.5 കോടി രൂപ നൽകിയതായി ബെല്ലാരി ജുവലറി ഉടമ ഗോവർധൻ മൊഴി നൽകി. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കിട്ടിയപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നിയെന്നും, അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി 10 ലക്ഷം രൂപ അന്നദാനത്തിന് നൽകിയതായും ഗോവർധൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയെയും, ബെല്ലാരിയിലെ ജുവലറി ഉടമ ഗോവർധനെയും എസ്ഐടി പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി ഇഡി യൂണിറ്റ് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ഡയറക്ടററ്റിന് കത്തയച്ചു. അനുമതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.
