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Kozhikode Fever Death: പനി ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി; കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ 54കാരി മരിച്ചു

Fever Death Kozhikode: ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മാവൂർ സ്വദേശിനി സുനിത പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:43 AM IST
Kozhikode Fever Death: പനി ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി; കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ 54കാരി മരിച്ചു
Image Credit: fever death | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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പനി ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി; കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ 54കാരി മരിച്ചു
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