/Kozhikode Fever Death: പനി ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി; കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ 54കാരി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: മാവൂരിൽ പനി ബാധിച്ച് ഒരു മരണം. മാവൂർ പാറമ്മൽ സ്വദേശി സുനിത (54) ആണ് മരിച്ചത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. വയറിളക്കവും പനിയെയും തുടർന്നാണ് ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഷിഗെല്ല പരിശോധനയ്ക്കായി സാംപിൾ ലാബിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
അതേസമയം നിപ ബാധിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 43 കാരന്റെ നില ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗി ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
രോഗിയ്ക്ക് ഐസിഎംആര് മാര്ഗനിര്ദ്ദേശപ്രകാരം മോണോക്ലോണല് ആന്റിബോഡി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ചികിത്സകള് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിബാവറിന്, റെംഡെസിവിര്, മോണോക്ലോണല് ആന്റിബോഡി എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ആധുനിക ചികിത്സകളാണ് നല്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ രോഗിയുമായി സാമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗട്ടീവാണെന്ന കാര്യം ആശാവഹമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 9 പേരിൽ 6 പേരെ വിട്ടയച്ചു. മറ്റു 3 പേർക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വരുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇവരെ വിട്ടയക്കും.
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