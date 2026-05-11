Kasargod: പ്രതിശ്രുത വരന്‍ ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി

മണിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രഫുല്ല മാനസികമായി തളർന്നുപോയി എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 11, 2026, 02:18 PM IST
  • ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുമ്പള സ്വദേശി ജയാനന്ദന്റെ മകൾ പ്രഫുല്ലയാണ്
  • പ്രഫുല്ലയുടെ വിവാഹം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മണിയുമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു

കാസർഗോഡ്: പ്രതിശ്രുതവരന്‍ ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത്  കാസർഗോഡാണ്.

ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കുമ്പള സ്വദേശി ജയാനന്ദന്റെ മകൾ പ്രഫുല്ലയാണ്. പ്രഫുല്ലയുടെ വിവാഹം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ മണിയുമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മണി ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് പ്രഫുല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 

പ്രഫുല്ലയെ വീട്ടിലെ ഹാളിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ വിവാഹം നിശാചായിച്ചത് 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു. ഒരു മാസം മുൻപ് ബൈക്കപടകത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മണി ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മരിച്ചത്. 

വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു പ്രഫുല്ല ജീവനൊടുക്കിയത്. കുടുംബക്കാർ വേറൊരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  അതിൽ മണിയുടെ സംസ്കാരം നടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ തന്നെയും സംസ്ക്കരിക്കണമെന്നും അവനൊപ്പം ആ മണ്ണിൽ ചേർന്നുറങ്ങണമെന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നും തടുർന്ന് മൃതദേഹം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എത്തിച്ചു സംസ്ക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവീട്ടുകാരും തീരുമാനത്തിലെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

