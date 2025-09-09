English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Accident Death: കൊല്ലത്ത് സ്കൂട്ടറും സ്കൂൾ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പ്രതിശ്രുത വധുവിന് ദാരുണാന്ത്യം

Accident Death: കരിന്തോട്ടുവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി തൊടിയൂർ ശാരദാലയം എ.അഞ്ജന (24)യാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:56 PM IST
  • കൊല്ലം- തേനി ദേശീയ പാതയിൽ ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് ഊക്കൻമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അഞ്ജനയെ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ചിട്ട ശേഷം ദേഹത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു

Accident Death: കൊല്ലത്ത് സ്കൂട്ടറും സ്കൂൾ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പ്രതിശ്രുത വധുവിന് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലത്ത് സ്കൂട്ടറും സ്കൂൾ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് പ്രതിശ്രുത വധു മരിച്ചു. ശാസ്താംകോട്ടയിലാണ് സംഭവം. കരിന്തോട്ടുവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി തൊടിയൂർ ശാരദാലയം എ.അഞ്ജന (24)യാണ് മരിച്ചത്. കൊല്ലം- തേനി ദേശീയ പാതയിൽ ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് ഊക്കൻമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ബാങ്കിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അഞ്ജനയെ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ചിട്ട ശേഷം ദേഹത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. അഞ്ജനയുടെ വിവാഹം ഒക്ടോബർ 19ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് ബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറിയത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Accident deathKollamWoman death

