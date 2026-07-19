/FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്; കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ അവധി! കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകളിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തിയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.
കായിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുളള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ച അവധി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.
അതേസമയം കേരളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ഫൈനൽ പ്രമാണിച്ച് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഘാലയ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാർ സർക്കാരുകൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12.30നാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും സ്പെയ്നുമാണ് നേർക്കുനേർ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് സീ ഗ്രൂപ്പിന്റെ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD) ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാനാകും. കൂടാതെ സീ5 വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും തത്സമയം സ്ട്രീമിങ്ങും ഉണ്ടാകും.
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