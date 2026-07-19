Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്; കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ അവധി! കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റി

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്; കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ അവധി! കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റി

ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടം പ്രമാണിച്ച് കേരള സർവകലാശാല നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 19, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:32 PM IST
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്; കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ അവധി! കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റി
Image Credit: Messi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ്; കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ അവധി! കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റി
FIFA world cup 20263 min ago
2
ZEE557 min ago
3
Nagaland2 hrs ago
4
Jammu Kashmir3 hrs ago
5
FIFA world cup 202610:51 AM IST