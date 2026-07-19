/FIFA World Cup 2026 Final: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ; സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

തിരുവനന്തപുരം: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരം പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തിങ്കളാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ അർജന്റീന - സ്പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം.
പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ നിർദേശം നൽകിയതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മത്സരം പുലർച്ചെയായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു.
അതേസമയം, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അവ യഥാസമയം നടക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 12.30ന് ആണ് അർജന്റീന സ്പെയിൻ മത്സരം.
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