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FIFA World Cup 2026 Final: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ; സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

Argentina Vs Spain: തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ അർജന്റീന - സ്‌പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടം കണക്കിലെടുത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:50 PM IST
FIFA World Cup 2026 Final: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനൽ; സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി
Image Credit: Holiday | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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