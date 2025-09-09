കാസർകോട്: ഷവർമ കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഛർദിലായതോടെ പതിനഞ്ചോളം വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബോംബെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഷവർമ കഴിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആശുപത്രിയിലായത്. പൂച്ചക്കാട് പള്ളിയിൽ നബിദിനാഘോഷം കാണാനെത്തിയ കുട്ടികളാണ് സമീപത്തെ ബോംബെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഷവർമ കഴിച്ചത്. ഷവർമ കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയതോടെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പൂച്ചക്കാട് സ്വദേശികളായ റിഫാ ഫാത്തിമ (16), ഫാത്തിമത്ത് സാക്കിയ (13), നഫീസ മെഹ്സ (13), നഫീസത്ത് സുൽഫ (13) എന്നിവരെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നു. ഇവർ നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഷവർമക്ക് ദിവസങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ളതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
