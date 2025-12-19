English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bhagyalakshmi: ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കും; ചലചിത്ര പ്രവർത്തക ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഭീഷണി

ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് നേരെ ഭീക്ഷണി. നടൻ ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:52 PM IST
  • നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതീജീവതയോടൊപ്പം സജ്ജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി.
  • സൈബർ അതിക്രമത്തിൽ അതിജീവിതയും സൈബർ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

Bhagyalakshmi: ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കും; ചലചിത്ര പ്രവർത്തക ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഭീഷണി

തിരുവനന്തപുരം: ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് നേരെ ഭീക്ഷണി. നടൻ ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതീജീവതയോടൊപ്പം സജ്ജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഫോൺ കോളുകൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫോൺ കോൾ സംബന്ധിച്ച പരാതി സൈബർ പൊലീസിന് നൽകുമെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു. സൈബർ അതിക്രമത്തിൽ അതിജീവിതയും സൈബർ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. 

