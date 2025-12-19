Bhagyalakshmi: ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കും; ചലചിത്ര പ്രവർത്തക ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഭീഷണി

തിരുവനന്തപുരം: ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് നേരെ ഭീക്ഷണി. നടൻ ദിലീപിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതീജീവതയോടൊപ്പം സജ്ജീവമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഫോൺ കോളുകൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫോൺ കോൾ സംബന്ധിച്ച പരാതി സൈബർ പൊലീസിന് നൽകുമെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു. സൈബർ അതിക്രമത്തിൽ അതിജീവിതയും സൈബർ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
