/നിയമസഭയിൽ ധനബിൽ പാസാക്കി നിയമസഭ; മദ്യനയം യുഡിഎഫ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: വിവാദങ്ങൾ അലയടിക്കുന്നതിനിടെ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഘടന ഉൾപ്പെടുത്തിയ ധനബില്ല് പാസാക്കി നിയമസഭ. ബജറ്റിന്റെ ഗ്രെയ്സ് കളയാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചിലർ കൂടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫിലെ വിമർശകരെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സതീശന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം കർഷകർക്കായി കൊണ്ടുവന്ന മദ്യനയ ഭേദഗതി വൻകിടക്കാർക്കായി അട്ടിമറിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബക്കാർഡിയുമായി എന്തിനാണ് എൽഡിഎഫ് ചർച്ച നടത്തിയെതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.