KN Balagopal: 'കഴിഞ്ഞ തവണ താമരക്കുരുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ കടലാമ'; കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ

KN Balagopal: ഇന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നി‍ർമലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് നിരാശാജനകമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

  • പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നി‍ർമലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് നിരാശാജനകമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കാർഷിക - ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് മതിയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒന്നിനും പണമില്ലെന്നും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ച എയിംസ് ഇല്ലെന്നും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ താമരക്കുരുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ കടലാമയെന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. അതിവേഗ പാത ചോദിച്ച് കിട്ടിയില്ലെന്നും അംഗൻവാടി, ആശവർക്കർമാർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കൂട്ടിയില്ലെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 

