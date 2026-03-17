തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് വന് തീപ്പിടിത്തം. ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. തീ ഇപ്പോള് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് തീ പടര്ന്നുപിടിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള പോര്ട്ടബിള് വെന്റിലേറ്റര് മെഷീനിന് ആണ് തീ പിടിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. ഉടന് തന്നെ ഐസിയുവിലെ രോഗികളേയും ജീവനക്കാരേയും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
അമ്പതില്പരം രോഗികള് സംഭവസമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ഉടന് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രോഗികള്ക്ക് ആര്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തേക്കാള്, അതി ശക്തമായ രീതിയില് പുക വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഐസിയുവിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ച രോഗികളെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
