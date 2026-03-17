English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Fire at Thiruvananthapuram Medical College: ആശങ്കയയുര്‍ത്തി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ തീപ്പിടിത്തം; രോഗികളെ സുരക്ഷിതമാക്കി മാറ്റി

Fire at Thiruvananthapuram Medical College: ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് തീപ്പിടിത്തത്തിന് കാരണം എന്നതാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:27 AM IST
  • ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം
  • പോര്‍ട്ടബിള്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ മെഷീനിന് ആണ് തീ പിടിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം

Trending Photos

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. തീ ഇപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് തീ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള പോര്‍ട്ടബിള്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ മെഷീനിന് ആണ് തീ പിടിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. ഉടന്‍ തന്നെ ഐസിയുവിലെ രോഗികളേയും ജീവനക്കാരേയും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

അമ്പതില്‍പരം രോഗികള്‍ സംഭവസമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം ഉടന്‍ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രോഗികള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തേക്കാള്‍, അതി ശക്തമായ രീതിയില്‍ പുക വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഐസിയുവിലേക്ക് ഒഴിപ്പിച്ച രോഗികളെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Thiruvananthapuram Medical CollegeFire accidentതിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്തീപിടിത്തം

Trending News