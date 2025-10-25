English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Fire Break Out: ആലപ്പുഴയിൽ കയർഫെഡ് വിൽപനശാലയിൽ തീപിടുത്തം; ലക്ഷങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 25, 2025, 05:15 PM IST
  • രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് ഷോറൂമിനുള്ളിൽ തീ പടർന്നത്.
  • തീപിടുത്തത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കത്തിനശിച്ചത്.
  • ആലപ്പുഴ, തകഴി, ചേർത്തല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 5 ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ കയർഫെഡ് വിൽപനശാലയിൽ തീപിടുത്തം. ആലപ്പുഴ കലക്ടറേറ്റിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിൽപനശാലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് ഷോറൂമിനുള്ളിൽ തീ പടർന്നത്. തീപിടുത്തത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കത്തിനശിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, തകഴി, ചേർത്തല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 5 ഫയർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

കയർ, റബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കത്തിയതോടെ കനത്ത പുകയാണ് പ്രദേശത്ത് ഉയർന്നത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഷോറൂമിലെ എയർ കണ്ടീഷണറിലാണ് ആദ്യം തീ കണ്ടത്. ജീവനക്കാരും പൊലീസും ഫയർ ഫോഴ്സും ചേർന്ന് കത്താത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.

Fire Break OutAlappuzhaCoirfed

