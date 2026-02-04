Fire Break out: കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; ഫയർഫോഴ്സെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി

പത്തനംതിട്ട: കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം. ആശുപത്രിയിലെ ജനറേറ്റർ റൂമിന് സമീപമാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. തീപിടുത്തമുണ്ടായി ഉടൻതന്നെ ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. രോഗികളെ പുറത്തിറക്കിയ ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫെസിലിറ്റി മെയിന്റനൻസ് വിഭാഗം സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.
ഡീസൽ ടാങ്കിലേക്ക് തീ പിടിക്കാത്തതിനാല് വൻ സ്ഫോടനമാണ് ഒഴിവായത്. നിലവില് ജനറേറ്റർ വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിനാല് മുഴുവൻ സമയവും ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തീപിടിക്കാൻ കാരണം ഷോർട്ട് സർക്ക്യൂട്ട് ആകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
