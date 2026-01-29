തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ എംഎല്എ ഹോസ്റ്റലിൽ തീപിടുത്തം. പെരിയാര് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീപിടുത്തത്തില് ആളപായം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആറ്റിങ്ങൽ എംഎൽഎ ഒഎസ് അംബികയുടെ മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തം സംഭവിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടറിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് തീ പടർന്നത്.
ഈ സമയത്ത് മുറിയിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാര് ചേര്ന്നാണ് തീയണച്ചത്. അഗ്നിശമന സേനയെത്തുമ്പോഴേക്കും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.
