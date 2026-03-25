Thiruvananthapuram Medical College Hospital: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഐസിയുവിലെ തീപിടുത്തം; മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തിൽ മാധ്യമവാര്ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് നിര്ദേശം നൽകി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേള്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് വിശദവും സുതാര്യവുമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും അഞ്ച് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്നും നിര്ദേശിച്ചു.
ഐസിയുവില് നിന്നും രോഗികളെ യഥാസമയം മാറ്റുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികള്, അഞ്ചു രോഗികളുടെ മരണകാരണം, പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലെ വസ്തുതകള്, ഫോറന്സിക് വിദഗ്ദ്ധന്റെ അഭിപ്രായം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, സര്ക്കാരിന്റെയും ഡിഎംഇയുടെയും പ്രതിനിധി മേയ് 8ന് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗില് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
മാർച്ച് 17ന് രാവിലെ ഏകദേശം 8.55ഓടെയായിരുന്നു സർജിക്കൽ ഐസിയുവിലെ ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ലഭ്യമായ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തീപിടുത്തം കാരണം രോഗികളെ മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടന്നിരുന്നു. ഇത് തെറ്റാണെന്നും അത്തരം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു.
