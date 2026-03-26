Fire Accident: എടയാർ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; തൊഴിലാളി വെന്തുമരിച്ചു

കൊച്ചി: എടയാര് വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൽ തീപിടിത്തം. അപകടത്തി ൽ ഒരു തൊഴിലാളി മരിച്ചു. പാതാളം സി ജി ലൂബ്രിക്കന്റ്സ് ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മരിച്ചയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആറ് യൂണിറ്റ് ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണയ്ക്കാന് ശ്രമം തുടരുന്നു. തീപടരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സമീപത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആളുകളെയും ഒഴിപ്പിക്കുകയാമ്. രാവിലെ എട്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. നിരവധി ജീവനക്കാർക്ക് പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. തീ പെട്ടെന്ന് ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു.